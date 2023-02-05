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НовостиВ мире5 февраля 2023 17:10

Глава Минтранса США Буттеджадж заявил о возможных санкциях против Китая из-за ситуации с аэростатом

Глава Минтранса США Буттеджадж заявил, что любое дальнейшее действие будет надлежащим ответом Вашингтона Пекину
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минтранса США Буттеджадж заявил, что любое дальнейшее действие будет надлежащим ответом Вашингтона Пекину

Глава Минтранса США Буттеджадж заявил, что любое дальнейшее действие будет надлежащим ответом Вашингтона Пекину

Фото: REUTERS

Глава Минтранса США Пит Буттеджадж допустил введение санкций против Китая из-за инцидента с аэростатом над территорией Штатов.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло", - сказал министр в эфире телекомпании CNN в ответ на вопрос ведущего о возможных последствиях для Пекина за летательный аппарат.

Напомним, китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента США Джо Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории Штатов. Об этом в субботу 4 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин добавил, что в Пентагоне разработали алгоритм безопасного поражения китайского аэростата, чтобы не пострадало гражданское население.

Прежде сообщалось, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, в связи с чем Пекин выразил сожаления за то, что он оказался над территорией Штатов.

В МИД КНР уточнили, аэростат являлся гражданским аппаратом и использовался исключительно в метеорологических исследованиях.