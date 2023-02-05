Глава Минтранса США Буттеджадж заявил о возможных санкциях против Китая из-за ситуации с аэростатом

Глава Минтранса США Буттеджадж заявил, что любое дальнейшее действие будет надлежащим ответом Вашингтона Пекину Фото: REUTERS

Глава Минтранса США Пит Буттеджадж допустил введение санкций против Китая из-за инцидента с аэростатом над территорией Штатов.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло", - сказал министр в эфире телекомпании CNN в ответ на вопрос ведущего о возможных последствиях для Пекина за летательный аппарат.

Напомним, китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента США Джо Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории Штатов. Об этом в субботу 4 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин добавил, что в Пентагоне разработали алгоритм безопасного поражения китайского аэростата, чтобы не пострадало гражданское население.

Прежде сообщалось, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, в связи с чем Пекин выразил сожаления за то, что он оказался над территорией Штатов.

В МИД КНР уточнили, аэростат являлся гражданским аппаратом и использовался исключительно в метеорологических исследованиях.