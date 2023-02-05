Читатели Daily Mail оценили слова Путина о вооружении армии России гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Читатели отметили, что факт принятия президентом РФ Путиным на вооружение гиперзвуковых ракет "заткнет Запад" Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail оценили слова президента РФ Владимира Путина о том, что российской армии поступит на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" в 2023 году. На это обратили внимание РИА Новости.

"Удивительно то, какие мощные системы умеют проектировать и строить русские, выделяя на это лишь доли процента в сравнении с американским оборонным бюджетом", - выразил мнение один из читателей.

По словам агентства, читатели отметили факт принятия Путиным на вооружение таких ракет "заткнет Запад". Некоторые Британцы считают, что НАТО исчерпали почти свой арсенал, даже не вступая в бой с Россией, при этом половина армии союза не используется.

"Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", - высказался в комментариях пользователь.

Напомним, представитель Конгресса США от республиканцев Адам Кинзингер заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) может победить Россию всего за три дня. Несмотря на то, что в альянсе озвучиваются неоднозначные мнения в вопросе прямой конфронтации России с НАТО, представители объединения настаивают на локализации конфликта в восточной части Европы.