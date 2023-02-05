Лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад

Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России Лаврова Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 5 февраля 2023 года с рабочим визитом в столицу Ирака - Багдад. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России. Дипломат также посетит Мали, Мавританию и Судан.

По данным агентства, Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Помимо этого, готовится встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл вечером 24 января с рабочим визитом в Анголу. Там он принял участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента Анголы, лидера Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Антониу Нету и второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша.