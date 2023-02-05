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НовостиВ мире5 февраля 2023 18:05

Лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад

Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России Лаврова
Владимир РОМАНЕНКО
Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России Лаврова

Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России Лаврова

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 5 февраля 2023 года с рабочим визитом в столицу Ирака - Багдад. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ирак стал первой точкой очередного турне главы МИД России. Дипломат также посетит Мали, Мавританию и Судан.

По данным агентства, Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Помимо этого, готовится встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл вечером 24 января с рабочим визитом в Анголу. Там он принял участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента Анголы, лидера Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Антониу Нету и второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша.