Экс-советник Пентагона Макгрегор: Залужный рассказал в США, что ВСУ потеряли 257 тысяч человек Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе поездки в США тайно рассказал американскому военному руководству о потерях Украины в 257 тыс. человек с начала спецоперации России. Такое утверждение сделал бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube, сославшись на источники в военных кругах.

"Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (спецоперации России)", - заявил полковник.

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного разгрома ВСУ. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале вчера, 4 февраля 2023 года.

По его словам, только тотальное уничтожение, разоружение армии Украины, а также демилитаризация всей территории, станут поводом для полного прекращения спецоперации РФ.