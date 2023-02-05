Pogled.info: США используют страны восточной Европы как "пушечное мясо" против России

США намерены использовать Польшу, Балтийские страны, Болгарию и Румынию как "пушечное мясо" в конфликте с Россией Фото: REUTERS

США намерены использовать страны восточной Европы: Польшу, Балтийские страны, Болгарию и Румынию, - как "пушечное мясо" в будущих противостояниях с Россией. Такое мнение выразил обозреватель портала pogled.info Симеон Миланов.

Он считает, что Польшу в данное время превращают в военный плацдарм, потому что США поставляют туда американские танки Abrams и южнокорейские К-2, а также власти польши подвозят к границе с РФ "Крабы" и гаубицы К-9. В связи с этим он выдвинул версию о "прокси-войне" на территориях Санкт-Петербурга и Калининграда.

Также Миланов не исключает риск вовлечения Болгарии и Румынии в конфликт с Москвой.

"Учитывая тот факт, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, а их стратегическое положение представляет угрозу российскому черноморскому побережью, шанс расширения конфликта в Украине на нашу территорию (Болгарию) не мал", - полагает обозреватель.

Исходя из степени вооруженности и концентрации сил НАТО в восточной Европе, Миланов предположил, что в качестве "пушечного мяса" США привлекут местное население.

Напомним, на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.