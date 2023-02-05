Глава МИД Германии признала, что ее попросили не шутить о канцлере ФРГ Шольце Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее окружение попросило быть поосторожнее с шутками о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить лишнего. Об этом министр сказала в ходе выступления на Ассоциации карнавалов в Ахене, когда получила шуточный орден "Против зверской серьезности".

"Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я", - сказала министр, чьи слова приводит пресс-служба МИД Германии.

Бербок отметила, что ей могли запретить появляться в карнавальном костюме, поэтому она приехала "такая, какая есть". Тем не менее, она рада посетить карнавал в Ахене. Бербок подчеркнула, что посвящение "в этот прославленный круг рыцарей" большая честь.

Напомним, сайт "КП" писал, что ведомство канцлера Германии тщательно фиксирует оплошности главы МИД страны Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики чиновницы со стороны Олафа Шольца.

В свою очередь министерству иностранных дел Германии пришлось публично оправдываться и объясняться из-за резонансного высказывания руководителя ведомства Анналены Бербок о том, что ФРГ в настоящее время участвует "в войне с Россией".