Daily Mail: команда Великобритании может отказаться от бойкота летних Олимпийских игр в Париже-2024

Британские спортсмены готовы отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска к участию в ней российских спортсменов. Фото: REUTERS

Команда Великобритании допускает возможность отказа от идеи бойкота Олимпийский игр, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Напомним, бывший член Международного Олимпийского комитета от Норвегии Герхард Хейберг заявил, что европейские страны могут прибегнуть к бойкоту Игр 2024 года. Это может случиться в случае допуска России на соревнования. Причиной всему — ситуация вокруг Украины.

Источник сообщил изданию, что британские спортсмены готовы принять позицию Международного олимпийского комитета, который допускает участие российских и белорусских спортсменов, несмотря на то, что власти Великобритании могут отреагировать на это негативно.

Ранее руководитель организационного комитета «Париж 2024» Тони Эстанге заявил о том, что летние Олимпийские игры в Париже станут нейтральной от политики зоной. Глава оргкомитета также заявил о необходимости обеспечить доступ к соревнованиям для «всех стран и континентов».

Также сообщалось, что Владимир Зеленский остался недоволен тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов рассмотреть вариант с допуском российских атлетов до соревнований.

Президент Украины заявил, что отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо в связи с возможным участием российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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