Начальник разведки Украины Буданов возглавит Минобороны вместо Резникова

Резников оставил пост министра обороны Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников покидает свой пост. Об этом в воскресенье 5 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на провластного украинского политика Давида Арахамию.

Сообщается, что Резников станет во главе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это делается «для усиления военно-промышленного сотрудничества», заявил Арахамия.

Оборонное ведомство Украины вместо Резникова возглавит Кирилл Буданов, который до этого находился на посту руководителя военной разведки. Давид Арахамия назвал такое решение «абсолютно логичным».

Напомним, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к нему отправить в отставку министра обороны республики Алексея Резникова из-за коррупционного скандала по поводу закупок продовольствия для армии.

После этого Резников заявил, что уйдет в отставку только по решению украинского президента Владимира Зеленского. Чиновник добавил, что готов к любому развитию событий

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