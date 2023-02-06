Зеленский признал «очень тяжелую» ситуацию для ВСУ в Донецкой Народной Республике

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Фото: REUTERS

Украинские войска находятся в очень тяжелой ситуации в ДНР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 5 февраля.

Украинский лидер отметил, что давление возрастает как на разных направлениях фронта, так и в информационном поле.

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои», - цитирует ТАСС видеообращение Зеленского, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения с трех сторон приближаются к Угледару. По словам Пушилина, ситуация под Угледаром остается сложной после того, как Киев усилил находившиеся там части ВСУ бригадой морской пехоты.

Ранее Денис Пушилин рассказал о нехватке танков и боеприпасов у ВСУ.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию против России. Сотрудники СБУ готовят управляемы подрыв зданий в Краматорске.

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