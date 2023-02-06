Лидер Левой партии ФРГ призвал к дипломатическому решению украинского кризиса

Немецкий политик призвал к поискам дипломатического решения украинского кризиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии способно сыграть важную роль в поиске дипломатического решения украинского конфликта. Об этом заявил германский политик Мартин Ширдеван, который возглавляет Левую партию ФРГ.

По мнению Ширдевана, определенные политические силы в ФРГ подталкивают канцлера Олафа Шольца к действиям в военной сфере вместо поиска мирного решения конфликта. Это Свободная демократическая партия и партия «зеленых», уточнил политик.

Мартин Ширдеван предостерег от отправки на Украину дополнительных вооружений.

«Все большее количество оружия ведет к войне на истощение со все большей угрозой эскалации», - сказал он в интервью журналу Spiegel.

В то же время глава СДПГ Кевин Кюнерт пожаловался на молчание стран ЕС после согласия Германии поставить Украине танки и рассказал, как ФРГ «по отдельным частям» собирает бронетехнику для отправки на Украину.

В конце января 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

Также сообщалось, что США отправят «умные» дальнобойные снаряды GLSDB на Украину в течение девяти месяцев.