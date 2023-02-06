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НовостиПолитика6 февраля 2023 0:19

Walla: Украина требует от Израиля кредитов и осуждения действий России

Киев направил Тель-Авиву список требований накануне визита главы МИД Израиля
Мария ПАВЛОВА
Киев требует от Израиля кредитов и осуждения России.

Киев требует от Израиля кредитов и осуждения России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина требует от Израиля предоставления кредита на 500 млн долларов. Такое требование официальный Киев направил Израилю в преддверии визита на Украину главы израильского МИД Эли Коэна. Об этом пишет портал Walla со ссылкой на источники в Израиле и на Украине.

Также сообщается, что Украина требует от Израиля публично осудить действия России. Это лишь часть требований, которые выдвинул Киев.

Кроме того, Киев ожидает от Тель-Авива помощи с лечением пострадавших в результате боевых действий украинских военных и мирных жителей и подтверждения обязательства помочь Украине в создании системы оповещения об атаках с воздуха.

Напомним, в 2022 году министр обороны Израиля Ганц отказал главе украинского Минобороны в поставках вооружений.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.

Ранее Киев просил США надавить на Израиль и заставить его оказать Украине военную помощь.