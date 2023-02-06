Walla: Украина требует от Израиля кредитов и осуждения действий России

Киев требует от Израиля кредитов и осуждения России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина требует от Израиля предоставления кредита на 500 млн долларов. Такое требование официальный Киев направил Израилю в преддверии визита на Украину главы израильского МИД Эли Коэна. Об этом пишет портал Walla со ссылкой на источники в Израиле и на Украине.

Также сообщается, что Украина требует от Израиля публично осудить действия России. Это лишь часть требований, которые выдвинул Киев.

Кроме того, Киев ожидает от Тель-Авива помощи с лечением пострадавших в результате боевых действий украинских военных и мирных жителей и подтверждения обязательства помочь Украине в создании системы оповещения об атаках с воздуха.

Напомним, в 2022 году министр обороны Израиля Ганц отказал главе украинского Минобороны в поставках вооружений.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.

Ранее Киев просил США надавить на Израиль и заставить его оказать Украине военную помощь.