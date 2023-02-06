В Японии считают, что Европе будет трудно пополнять запасы газа без российских поставок

В Японии прогнозируют трудности с восполнением запасов газа в Европе в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Европейские страны могут вступить в конкурентную борьбу за дополнительные поставки природного газа из-за грядущих трудностей с восполнением его запаса без российских ресурсов. Такой прогноз сделал японский обозреватель Кэн Кояма.

«В будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», - написал Кояма в публикации для японского издания Nihon Keizai.

В 2023 году ситуация с энергобезопасностью Европы останется непредсказуемой, отметил Кэн Кояма.

Тем временем Эстония запретила водителям ввозить бензин в канистрах из России с 6 февраля 2023 года. В автомобиле может быть столько бензина, сколько нужно для завершения поездки.

Напомним, шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с 5 декабря 2022 года.

Ценовой потолок на российские нефтепродукты вступил в силу в Европейском союзе с воскресенья, 5 февраля 2023 года. Лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.