Американский летчик Грейвс рассказал об аномальных явлениях над военными объектами и полигонами США

В США рассказали о НЛО над военными объектами. Фото: REUTERS

Неопознанные аномальные явления стали проблемой национальной безопасности для США, заявил летчик-истребитель в отставке Райан Грейвс. В статье для издания The Hill бывший офицер рассказал, что в 2014-2015 годах во время службы регулярно наблюдал такие явления.

«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», - заявил Грейвс, добавив, что несколько десятков его сослуживцев также наблюдали подобные явления практически ежедневно.

Напомним, Пентагон опубликовал доклад о неопознанных явлениях, из которого следует, что в 2022 году в США были замечены 510 НЛО. Признаны беспилотниками 26 штук, надувными шарами - 163 штуки, 6 оказались птицами и унесенными ветром пластиковыми пакетами из магазинов. И 171 «воздушный феномен» остался неопознанным.

Тем временем американские военные несколько дней следили за китайским разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками. Впоследствии его сбили.

Для уничтожения шара были задействованы истребители американских ВВС. Это заняло менее минуты. Видео уничтожения китайского аэростата американскими военными смотрите здесь на KP.RU.