Что произошло в ночь на 6 февраля

В Турции произошло землетрясение, объявлен самый высокий уровень опасности. Фото: REUTERS

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник 6 февраля на юго-востоке страны. В результате землетрясения разрушены здания в нескольких городах страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников покидает свой пост. Он встанет во главе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это делается «для усиления военно-промышленного сотрудничества», заявил провластный украинский политик Давид Арахамия. Оборонное ведомство Украины вместо Резникова возглавит Кирилл Буданов, который до этого находился на посту руководителя военной разведки.

Украинские войска находятся в очень тяжелой ситуации в ДНР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 5 февраля. Украинский лидер отметил, что давление возрастает как на разных направлениях фронта, так и в информационном поле.

Киев работает над решениями, которые позволят Украине получить намного больше оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что планируется работа как в публичном, так и в непубличном формате.

Украина требует от Израиля предоставления кредита на 500 млн долларов и публичного осуждения действий России. Такое требование официальный Киев направил Израилю в преддверии визита на Украину главы израильского МИД Эли Коэна.

Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах. Запрет начал действовать с понедельника 6 февраля. В автомобиле или другом транспортном средстве, которое въезжает из России, бензин может находиться только в топливном баке. Купить в России разрешается такое количество топлива, которое понадобится для возвращения на территорию Евросоюза.

75-летний «терминатор» Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку, когда ехал на своем внедорожнике. Предварительно установлено, что женщина на велосипеде резко свернула на полосу перед авто Шварценеггера. Актер нажал на тормоз, но не успел остановить автомобиль и сбил женщину.

Мошенники выманивают у россиян деньги, размещая в людных местах объявления с QR-кодами. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Под этим предлогом злоумышленники завладевают личными данными жертвы и похищают деньги с карты.

Американские военные эксперты считают, что Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для украинских военных.

Американский летчик Грейвс рассказал об аномальных явлениях над военными объектами и полигонами США. Офицер назвал НЛО проблемой национальной безопасности.

В российской Госдуме намерены оценить предложения о возможных мерах наказания для уехавших за границу граждан РФ, которые допускают высказывания, дискредитирующие Российскую Федерацию.