Визит главы Минобороны Польши в Киев обернулся скандалом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Kresy сообщил, что в Польше вызвало негодование возложение вице-премьером республики Мариушем Блащаком венка к мемориалу с изображением флага УПА*.

Ранее Блащак посетил Киев, после чего в министерстве обороны Польши опубликовало фото с этого мероприятия. Один из снимков был сделан во время возложения венка к мемориалу погибших украинских солдат. На нем можно увидеть как польский вице-премьер преклонил колено перед фрагментом мемориала. В кадре также запечатлено нарисованное на мемориале граффити с флагом УПА*.

Как передает издание, среди поляков, это фото вызвало бурную реакцию. В том числе, в социальных сетях польские граждане возмутились отсутствием комментариев со стороны властей. Позже снимок удалили.

Министерство обороны Польши заявило, что Блащак «не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА*», отметив, что данный рисунок находился на «примыкающей части стены».

* Запрещенная в России экстремистская организация