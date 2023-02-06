В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Североатлантического альянса должны прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву. Такое заявление сделал в понедельник, 6 февраля, сделал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

«Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение … И я считаю, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины», - заявил глава внешнеполитического ведомства Палестины в интервью РИА Новости.

Как отметил Рияд аль-Малики, некоторые страны Североатлантического альянса выступают против того, чтобы НАТО как-либо были вовлечен в происходящее на Украине.

Напомним, ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме заявила о том, что администрация главы Белого дома Джо Байдена «в ярости» от беседы президента Палестины Махмуда Аббаса с российским лидером Владимиром Путиным.