МИД Китая заявил об ущербе стабилизации отношений с США после инцидента с аэростатом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн рассказал, что инцидент с уничтожением США китайского аэростата принес ущерб процессу стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином после встречи лидеров двух стран.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи на Бали», - сказал китайский дипломат.

Фэн заявил, что Китай выражает протест США в связи с действиями и призывает не совершать шагов, которые провоцируют напряженность между двумя странами. Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации и собирает продолжать защищать свои интересы.

Напомним, ранее появилось заявление, что военные США несколько дней наблюдают воздушный шар над северной частью страны, заявив, что он может принадлежать Китаю. В МИД Китая сказали, что речь идет о гражданском аэростате, который используется в научных целях, уточнив, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, а также призвав прекратить спекулировать на тему шпионского аэростата.

Тем не менее Вашингтон решил уничтожить шар, для чего задействовали истребители американских ВВС, заявив, что данный аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США. Как писал сайт KP.RU, Минобороны КНР назвало это чрезмерной реакцией.