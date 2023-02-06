Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России

Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ряд южных регионов России в ближайшие дни накроет непогода, в том числе сильные осадки, ветер и гололедица. Об этом заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Южный и Северо-Кавказский федеральные округа будут очень опасными регионами в ближайшие дни", - уточнил синоптик.

По его словам, в Крыму ветер усилится до 25-30 метров в секунду, в Ростовской области – до 20-23 м/с, в Астраханской области, Калмыкии и республиках Северного Кавказа – до 20 м/с. Все это будет сопровождаться мощными осадками в виде мокрого снега, а местами – дождя, и гололедицей.

"В Краснодарском крае - сильный дождь, снег, мокрый снег, во вторник они станут сильными, на проводах, ветвях деревьев будут ледышки", - добавил Вильфанд.

На этом фоне научный руководитель Гидрометцентра призвал в ближайшие дни воздержаться от занятий горнолыжным спортом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роман Вильфанд дал прогноз на вторую половину зимы 2023 года. Синоптик говорит, что ждать потепления не стоит, череда погодных аномалий, конечно, продолжится, но морозы скоро вернутся.

Такая погода - неоднородная - по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, уверен специалист. По его оценке, количество оттепелей будет больше, чем обычно, но и дни, когда морозы опускаются ниже -15 градусов, тоже будут.