В США усомнились в политическом весе Британии на мировой арене

В США считают, что выход из ЕС не пошел на пользу Британии Фото: REUTERS

Британия превратилась в "среднестатистическую островную нацию" без достаточного политического веса после выхода из состава Европейского союза. Об этом заявил обозреватель Фарид Закария в статье для издания The Washington Post (WP).

"Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не имеющую достаточного веса, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами", - написал Закария.

Журналист напомнил, что Brexit не помог Лондону справиться с экономическими проблемами. Так, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году британская экономика будет в худшем положении, чем большинство других крупных экономик, в том числе российская.

В военном плане также роста мощи Британии не наблюдается. Наоборот, власти страны методично сокращают расходы на оборону, констатировал обозреватель. Меньше средств выделяется и на работу британской дипломатической службы, добавил Закария. По его оценке, чтобы вернуть былое влияние, Лондону следует вновь войти в состав Евросоюза.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие. Уровень инфляции в стране составил рекордные 15%. Из продуктов сильнее всего подорожали молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46% и 30%, соответственно.

Напомним, генерал из Соединенных Штатов в частной беседе заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия не входит в число боевых сил высшего уровня. По оценке американского офицера, по этому критерию Британию нельзя поставить даже на шестое место.