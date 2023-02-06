Военный аналитик рассказал о составляющих успеха в продвижении российских войск на Украине Фото: REUTERS

Успехи в продвижении ВС РФ достигаются действиями штурмовых групп пехоты и возросшей эффективностью артиллерийского огня, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Военный аналитик Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» объяснил успехи в продвижении Вооруженных сил (ВС) России на Украине, отметив, что они достигаются за счет штурмовой группе пехоты, а также возросшей эффективности артиллерийского огня.

По словам специалист, оборона Артемовска шатается не из-за того, что все дороги в город уже перекрыты, а из-за того, что оставшиеся пути контролируются артиллерийским огнем. Как он отметил, под ударами артиллерии прорваться в город становится слишком рискованно даже для одиночных бронированных машин, а снабжение оставшихся группировок серьезно осложнено.

«Необходимо не просто бездумно выпускать в воздух вагоны снарядов. Надо, чтобы они находили свою цель», - заявил он, отметив, что российские войска используют разные беспилотники и корректируемые боеприпасы, «в результате российская артиллерия сохраняет превосходство на поле боя, несмотря на поставку Украине сотен единиц современных артиллерийских систем НАТО».

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что российские войска близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, а сейчас российская артиллерия контролирует все подходы к городу.