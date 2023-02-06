Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях, которые испытала от землетрясения в иракской столице Багдад.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля. Результатом стало разрушение зданий в нескольких городах страны. В Турции жертвами землетрясения стали по меньшей мере 76 человек, более 440 получили ранения. Кроме того, сообщалось о разрушениях в нескольких сирийских регионах, а также о подземных толчках в Ливане.

«Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, отметив также, что потом колебание повторилось «в более легкой форме»