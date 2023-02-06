Губернатор Шапша сообщил о взрыве беспилотника в небе у окраин Калуги

Беспилотник взорвался над лесом в Калужской области Фото: wikimedia.org

Беспилотный летательный аппарат взорвался в небе над лесом у окраин Калуги ранним утром в понедельник, 6 февраля 2023 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник, - уточнил Шапша. - Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет".

На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине января депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что последняя массовая атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым была осуществлена с территории Одессы.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей по защите полуострова, уничтожив все 11 украинских дронов. По его словам, российские ПВО продемонстрировали приспособленность к "массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей".