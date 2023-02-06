Президент Сирии Асад созвал экстренное совещание из-за сильного землетрясения

Башар Асад. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание из-за сильного землетрясения на территории страны, в результате которого погибли свыше 200 человек. Об этом сообщает канцелярия сирийского лидера в понедельник, 6 февраля 2023 года.

"Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным министерства здравоохранения Сирии, количество жертв в результате подземных толчков достигло 237 человек, а число пострадавших выросло до 639 человек.

Напомним, сегодняшнее землетрясение стало сильнейшим, произошедшим в Турции за последние 100 лет наблюдений. По предварительным данным, из-за природного катаклизма на турецкой территории погибли 76 человек. Еще 440 человек получили ранения.