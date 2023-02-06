Минобороны РФ: землетрясение не повлияло на боеготовность российской авиабазы Хмеймим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что землетрясение, которое произошло в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии, не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим, а также на другие военные объекты группировки российских войск, дислоцированных в САР.

«Землетрясение … не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике», - заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 был в турецкой провинции Кахраманмараш, однако его отголоски были слышны в других странах. Как писал сайт KP.RU, президент Сирии созвал экстренное совещание из-за землетрясения, которое привело к гибели в стране более 270 человек. Жертвами в Турции, по последним данным, стало более 280 человек.