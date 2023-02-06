Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых и осужденных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 февраля, подписал закон правительства об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых и осужденных.

Как писал сайт KP.RU, по тексту документу, собирать пробы ДНК, которые в законе названы, как геномная информация, собираются брать у всех подозреваемых, осужденных, а также эти данные будут собраны при административном аресте. Отмечается, что биометрические персональная информация включают в себя кодированные данные об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Напомним, проект закона был внесен в Государственную думу РФ еще два года назад - в начале ноября 2020 года. Документ отклонили после поправки депутата Госдуму РФ от КПРФ Алексея Куринного, который предлагал сократить круг лиц для сбора данную информацию. Предлагалось собирать эти данные только у подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких преступлений.