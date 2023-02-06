Зеленский внес в Раду закон о продлении военного положения на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении в стране военного положения. Об этом сообщается на сайте украинского парламента в понедельник, 6 февраля 2023 года.

Срок, на который продлевается действие особого режима, не уточняется. В прошлый раз он составил 90 дней.

Напомним, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на прошлой неделе сообщил, что срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят. По его словам, пролонгация начнет действовать после 19 февраля 2023 года и, предположительно, продлится еще 90 дней.

Как писал сайт kp.ru, военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской специальной военной операции на украинской территории, а с 26 марта оно было продлено еще на один месяц. В дальнейшем особый режим несколько раз продлялся.