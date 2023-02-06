Росавиация сообщила, что землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний

Российские авиакомпании совершают рейсы над Турцией в штатном режиме Фото: REUTERS

Землетрясение в Турции не повлияло на расписание рейсов российских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в понедельник, 6 февраля 2023 года.

"Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, по последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 284 человека. Еще 2383 людям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай в ходе брифинга о последствиях природного катаклизма.

Напомним, турецкая провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре мощного землетрясения. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила равнялась 7,4 баллам. Землетрясение также ощущалось в соседних с Турцией странах – Сирии и Ираке.