Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных с 1 марта 2023 года.

Напомним, как заявил ранее глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, согласно закону, в сети теперь не будут размещаться персональные данные, а будет представлена обобщенная статистическая информация о представлении соответствующих сведений, а также исполнении чиновником законодательства о противодействии коррупции.

Согласно поправке, депутаты и сенаторы, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, будут подавать декларации после избрания, а также после совершении крупных сделок, которые превышают его общий доход, а также его супруги (супруга) за три предшествующих года.

По словам Крашенинникова, для многих региональных, а также муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование данных о доходах и имуществе представляет трудность при сборе информации.