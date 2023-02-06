Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду страны законопроект о продлении периода проведения всеобщей мобилизации на территории государства. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Как следует из сообщения, депутаты планируют рассмотреть инициативу украинского лидера в понедельник, 6 февраля 2023 года.

Напомним, через день после начала спецоперации на Украине объявили всеобщую мобилизацию, которую Владимир Зеленский поручил провести за 90 дней. В дальнейшем сроки мероприятия неоднократно продлялись. Последняя пролонгация действует до 19 февраля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. По его словам, "негодных" все-таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.