Немцы призвали Шольца изменить планы по Украине после слов Путина Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt обсуждают слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы западных сран, поставляющих тяжелую бронетехнику Киеву.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard», - сказал ранее российский в ходе своего выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.

Немцы в ответ на такие слова канцлера ФРГ Олафа Шольца призвали изменить планы по военной помощи Киеву.

«Исходя из нашего исторического прошлого Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами», - заявил один из читателей.

«Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов», - заявил еще один комментатор.

Другой читатель заявил, что в интересах Берлина было бы «как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией».

Еще один из комментаторов призвал Североатлантический альянс перестать расширяться на Восток.