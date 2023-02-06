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НовостиПолитика6 февраля 2023 8:12

Немцы призвали Шольца изменить планы по Украине после слов Путина

Читатели Welt призвали Шольца изменить планы по Украине, испугавшись предупреждения Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Немцы призвали Шольца изменить планы по Украине после слов Путина

Немцы призвали Шольца изменить планы по Украине после слов Путина

Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt обсуждают слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы западных сран, поставляющих тяжелую бронетехнику Киеву.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard», - сказал ранее российский в ходе своего выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.

Немцы в ответ на такие слова канцлера ФРГ Олафа Шольца призвали изменить планы по военной помощи Киеву.

«Исходя из нашего исторического прошлого Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами», - заявил один из читателей.

«Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов», - заявил еще один комментатор.

Другой читатель заявил, что в интересах Берлина было бы «как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией».

Еще один из комментаторов призвал Североатлантический альянс перестать расширяться на Восток.