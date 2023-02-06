Суд заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ

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Басманный суд Москвы 6 февраля 2023 года заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о Вооруженных силах России.

- Назначить наказание в виде 9 лет колонии общего режима, - огласила решение судья Елена Ленская. Ее слова приводят РИА Новости.

Также теперь ей запретили на 5 лет после освобождения администрировать интернет-ресурсы - в совокупности именно такое наказание и запрашивала прокуратура.

3 февраля представитель гособвинения потребовала заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Весной 2022 года МВД России объявило блогера в розыск. В ведомстве считают, что своими публикациями Белоцерковская* дискредитировала вооруженные силы страны, а также органы госвласти.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России