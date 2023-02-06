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НовостиПолитика6 февраля 2023 8:45

В Китае заявили, что США ставят мир на грань ядерной войны

GT: США нарушают границы военной помощи Киеву, ставя мир на грань ядерной войны
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Китае полагают, что действия США на Украине приближают мир к ядерной войне

В Китае полагают, что действия США на Украине приближают мир к ядерной войне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад во главе с Соединенными Штатами нарушают допустимые границы военной помощи Киеву, что угрожает эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times.

"Западная поддержка была усилена и теперь включает в себя ракеты с дальностью более 150 километров, - уточнил младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Чжан Хун. - Фактически, это превзошло обычные границы помощи".

Ученый полагает, что условие поддержки в виде ненападения на территорию России было своеобразной "гарантией безопасности" Европы. Поставка дальнобойных ракет может привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну, утверждает Чжан Хун.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил мнение, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США последовательно увеличивала вероятность ядерной войны с Россией.

По его оценке, вместо того, чтобы соблюдать Минские соглашения для поддержания мира на Украине, Вашингтон использовал их, желая обмануть президента России и подготовить украинскую армию к нападению на республики Донбасса.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что Москва готова к применению всех видов оружия в случае, если Вооруженные силы Украины будут наносить удары по территории РФ.