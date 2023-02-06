Китай заподозрил США в безумии после слов о России Фото: REUTERS

В Китае считают безумными политиков США из-за попыток развязать войну с Россией, а заявления Пентагона о возможном военного столкновении Вашингтона и Пекина через два года усилили кризис двухсторонних отношениях. Об этом пишет обозреватель Asia Times (AT) Брэндон Вайхерт.

Как казано в статье, последнее, что необходимо делать Вашингтону - вступать в противостояние с Пекином и Москвой, которые обладают ядерным оружием, поскольку сами США уже утратили превосходство в вопросе безопасности.

По словам автора материала, китайскому руководству кажутся «просто безумными» действия США. «Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена - позерство», - пишет он.

Как отмечено в статье, для большей части мира лидерство Вашингтона уже не кажется стабильным. «Мир больше не марширует под американский барабан», - сказано в публикации.

Напомним, ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в своей служебной записке к подчиненным предположил, что Вашингтон вступит в войну с Пекином в 2025 году, призвав подчиненных к концу февраля этого года доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Однако позже американский генерал в отставке Джек Кин заявил о том, что армия США не готова к войне с Китаем.