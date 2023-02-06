Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву на этой неделе Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Москву на этой неделе. Об этом журналистам сообщил заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

- Согласование (дат) в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе - могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован ... российская сторона рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор, - рассказал представитель дипломатического ведомства 6 февраля.

Рябков добавил, что обсуждения будут касаться зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - это "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.

Еще в прошлом году Гросси выступил с публичным заявлением по ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, соглашения об установлении зоны безопасности вокруг этой атомной станции на сегодняшний день достигнуть так и не удалось из-за отсутствия какой-либо коммуникации и диалога между Россией и Украиной.

Ранее МИД РФ и российское Минобороны сообщали о том, что Украина, обстреливая Запорожскую АЭС, может спровоцировать масштабную аварию на станции.