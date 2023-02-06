Politico: в десятый пакет антироссийских санкций ЕС не войдут новые экономические ограничения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза не будет включать в себя новые экономические ограничения, а скорее устранит пробелы в ранее введенных ограничительных мерах. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на дипломатов.

Как заявили несколько собеседников газеты, в плане экономических ограничений речь идет не о «настоящем пакете», а говорится о корректировке уже существующих мер, поскольку «осталось не так много того, что можно было бы добавить» в новый пакет санкций.

Напомним, ранее Европарламент призвал страны Европейского союза «как можно скорее» принять десятый пакет антироссийских санкционных ограничений, указав на необходимость запретить работу в Евросоюзе всему российскому бизнесу, а также отказаться от импорта урана из России.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении Москвы к 24 февраля этого года, приурочив их к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

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