Советник Пушилина Гагин сообщили о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Соледаром Фото: REUTERS

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Дениса Пушила Ян Гагин сообщил, что бойцы ВСУ применили в воскресенье, 5 февраля, химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях.

Он уточнил, что у некоторых бойцов из-за этого наблюдается тошнота, рвота и головокружение.

- На разных участках, преимущественно на соледарском и артемовском, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия, - рассказал Гагин ТАСС, отметив, что это не первые факты использования украинской стороной химоружия.

Кроме того, по словам советника Пушилина, сами украинские подразделения не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, время от времени демонстрируя на видео различные газовые гранаты иностранного производства.

Учитывая такие ситуации, все факты применения стороной противника запрещенного Женевской конвенцией вооружения необходимо задокументировать и предоставить в ООН, подытожил Гагин.

До этого сообщалось, что украинские боевики могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных. С соответствующим публичным заявлением выступало посольство России в Лондоне. Диппредставительство сослалось на опубликованную в Сети видеозапись, сделанную украинскими войсками.