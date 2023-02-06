Пушилин заявил о фактах применения Украиной химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 6 февраля, заявил о фактах применения солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) химического оружия не только на артемовском, но и на угледарском направлении.

«По заявлениям наших подразделений, командиров … это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», - заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такие обращения поступают на протяжении по меньшей мере трех недель.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 февраля, военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские бойцы в минувшие воскресенье, 5 февраля, применили химическое оружие на соледарском, а также артемовском направлениях.