Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 248 человек

Разрушения в Алеппо Фото: REUTERS

Число жертв разрушительного землетрясения в Сирии продолжает расти. Согласно обновленной информации министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики, в результате стихийного бедствия на территории государства погибли уже 248 человек.

Увеличилось и число пострадавших, составив около 700 человек.

Как писал сайт KP.RU, еще большее количество людей получило травмы из-за землетрясения в Турции. Там медицинская помощь потребовалась порядка 2,4 тысячи пострадавшим, а 284 человека погибли.

Ранее сообщалось, что граждане России не обращались за помощью в генконсульство РФ в Анталье в связи с землетрясением в Турции. Об этом дипломаты сообщили утром в понедельник, 6 февраля 2023 года.

Напомним, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин назвал причину землетрясения в Турции и Сирии. По его словам, виной тому тектонические процессы в Восточно-Анатолийском разломе.