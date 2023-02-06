Песков отреагировал на сообщения об использовании Украиной запрещенных химвеществ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об использовании Киевом запрещенных химических веществ, отметив, что в Киеве не располагают такой информацией, а за деталями посоветовал обратиться в Министерство обороны РФ.

«К сожалению, не располагаю такой информацией, я думаю, что если данные есть, то по линии наших военных они докладываются верховному главнокомандующему, и здесь, конечно, было бы уместно вам все-таки за детальными данными обратиться в министерство обороны», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 6 февраля, военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что украинские войска в днем ранее, 5 февраля, применили химическое оружие на соледарском, а также артемовском направлениях. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия и на угледарском направлении.