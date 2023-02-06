В Госдуме заявили о юридических препятствиях для конфискации имущества уехавших из России

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил журналистам, что поправки в законодательство страны о конфискации имущества покинувших Россию граждан обсуждаются, но принять их пока нельзя из-за юридических препятствий.

"Юридически не можем это поддержать, - уточнил Крашенинников. - Если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать".

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Как заявил парламентарий, в последнее время некоторые россияне считают возможным "лить грязь" на страну, а также ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживая при этом "злодеев, нацистов и убийц", для сохранения благосостояния за границей. Володин отмечает, что подобные действия могут оцениваться как реабилитация нацизма, призывы к экстремизму или дискредитация российской армии.