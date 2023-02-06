Сестра премьер-министра Сирии погибла при обрушении здания из-за землетрясения Фото: REUTERS

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус стала жертвой землетрясения. Она погибла из-за обрушения здания в сирийском городе Хама, который расположен в центре страны. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

Как передает издание, вместе с сестрой премьера Сирии погибли несколько ее детей, а также внуков.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш. Стихийное бедствие привело к разрушению многих городов, а подземные толчки были слышны в других странах.

Президент Турции Редеп Тайп Эрдоган заявил, что в результате землетрясения в стране погибли 912 человек, а ранены 5 385. По его словам, прогнозировать точное количество жертв на данный момент невозможно. Число жертв землетрясения в Сирии тем временем возросло до 326, а пострадали более 1 тысячи человек.