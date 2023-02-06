Российский экономист рассказал, чем страны заменят доллар

Экономист Беляев предрек замену доллара валютами регионального значения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как место доллара в качестве резервной валюты займет юань, некоторые страны могут заменить американскую валюту также и валютами регионального значения, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«На мой взгляд, в регионах будут формироваться свои центры силы, и в этих центрах силы, которые связаны между собой дополнительными экономическими интересами, будет употребляться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе», – заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Что касается юаня, то он претендует на место «нового доллара» из-за постепенного выхода Китая на позиции мирового лидера в производстве и торговли, отметил Беляев. По его мнению, вытеснение доллара завершится в течение пяти лет.

Напомним, ранее американский экономист Нуриэль Рубини высказала мнение, что доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире.