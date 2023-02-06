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НовостиЭкономика6 февраля 2023 10:31

Российский экономист рассказал, чем страны заменят доллар

Экономист Беляев предрек замену доллара валютами регионального значения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экономист Беляев предрек замену доллара валютами регионального значения

Экономист Беляев предрек замену доллара валютами регионального значения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как место доллара в качестве резервной валюты займет юань, некоторые страны могут заменить американскую валюту также и валютами регионального значения, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«На мой взгляд, в регионах будут формироваться свои центры силы, и в этих центрах силы, которые связаны между собой дополнительными экономическими интересами, будет употребляться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе», – заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Что касается юаня, то он претендует на место «нового доллара» из-за постепенного выхода Китая на позиции мирового лидера в производстве и торговли, отметил Беляев. По его мнению, вытеснение доллара завершится в течение пяти лет.

Напомним, ранее американский экономист Нуриэль Рубини высказала мнение, что доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире.