Кадыров выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии, где погибли люди Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии, где в результате природного катаклизма погибли и пострадали люди.

- Сегодня в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. ... Мы глубоко опечалены и разделяем горе каждого, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия. От себя лично и от всего чеченского народа выражаю искренние слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду, а также турецкому и сирийскому народам в связи с этой ужасной трагедией, - написал он в посте в своем телеграм-канале.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш. Стихийное бедствие привело к разрушению многих городов, а подземные толчки были слышны в других странах.

В результате случившегося погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Она погибла из-за обрушения здания в сирийском городе Хама, который расположен в центре страны.

Также президент Турции сообщал, что в результате землетрясения погибли 912 человек.