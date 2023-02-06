Россия вошла в пятерку самых влиятельных стран Азиатского региона

Россия остается в пятерке самых влиятельных стран в Азиатском регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия сохранила за собой место в пятерке наиболее самых могущественных и влиятельных Азиатского региона. Об этом говорится в ежегодном отчете "Индекс силы в Азии 2022", который публикует австралийский Институт Лоуи.

По оценке аналитиков, в 2022 году Россия сохранила экономическую стабильность и устойчивость, но ее влияние ограничивается географическим положением на периферии Азии.

Рейтинг возглавили Соединенные Штаты. Авторы индекса силы отметили превосходство США в культурном влиянии и оборонном сотрудничестве с азиатскими странами.

Вторую строчку занял Китай. По мнению экспертов, особо выделяется дипломатическое и экономическое влияние КНР, которая остается крупнейшим партнером большинства стран в регионе.

Третье место досталось Японии, четвертое – Индии, пятое – России. Следом за ними расположились Австралия, Южная Корея, Сингапур и Индонезия, говорится в исследовании.

Как ранее писал сайт KP.RU, генерал из Соединенных Штатов назвал четыре сильнейшие армии мира, одной из которой, обладает Россия. Также в это число военный включил США, Китай и Францию.

Чуть ниже он оценил возможности немецких и итальянских боевых сил. Генерал честно признал, что британскую армию едва ли можно поставить в один ряд даже с ними.