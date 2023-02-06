В Сирии число жертв землетрясения возросло до 326 Фото: REUTERS

В результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, сообщает Министерство здравоохранения арабской республики.

«1 042 пострадавших, 326 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число жертв не является окончательным», – сказано в Facebook* ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным министерства здравоохранения Сирии, количество жертв в результате землетрясения достигло 237 человек, а число пострадавших выросло до 639 человек. В Алеппо были разрушены многие здания.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции из-за землетрясения погибли 912 человек. По словам политика, в разных городах страны обрушились 2 818 зданий. Как отметил турецкий лидер, это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года.

Напомним, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в Кахраманмараше.

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