Советник главы офиса Зеленского выступил против даже временного перемирия с Россией Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выступил против любого вида перемирия с Москвой, даже временного.

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, любые уступки Москве будут означать капитуляцию Киева, а временное перемирие, по его словам, станет только следующим этапом для боевых действий на Украине. Советник главы офиса украинского президента полагает, что в Европе при таком раскладе развернется хаос и терроризм.

Ранее Подоляк сказал о том, что на данный момент не время для переговоров с Москвой, отметив, что российская сторона якобы сама не намерена вести диалог с Киевом.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления об отказе Москвы от переговоров с Киевом, а ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

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