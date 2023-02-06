В Липецкой области в честь 150-летия Михаила Пришвина вышел почтовый конверт с уникальной маркой

Конверт с оригинальной маркой вышел в почтовое обращение в честь 150-летия уроженца Липецкой области писателя Михаила Пришвина. «Его жизнь и творчество были тесно связаны с нашим краем. В Липецкой области бережно хранят память об известном писателе, – отметил губернатор региона Игорь Артамонов. - Юбилейная дата позволит более масштабно продемонстрировать это накопленное достояние».

Тираж конвертов 500 тыс. штук, 20 тыс. из них поступят в почтовые отделения Липецкой области. На оригинальной марке изображен портрет писателя на фоне печатной машинки, на основной иллюстрации конверта – книги «Кладовая солнца», «Осударева дорога», «Лисичкин хлеб». Дополнительно к выпуску конверта для Липецка изготовили штемпель специального гашения одного дня. На его оттиске отмечены дата гашения и индекс центрального почтового отделения Липецка – 398000.

Торжественная церемония специального гашения конвертов символично прошла в день рождения известного писателя, 4 февраля, в центральной городской детской библиотеке имени М.М. Пришвина в Липецке. Здесь же открылась фотовыставка «Объективно Пришвин», которая продлится несколько недель. Авторами фото являются липецкие фотографы Николай Черкасов и Сергей Белых.

Михаил Пришвин – известный советский писатель, прозаик, публицист, любитель фотографии. Родился в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии, сейчас это Становлянский район Липецкой области.

«Юбилей Михаила Пришвина совпадает с еще одной значимой датой, в этом году мы отмечаем 320-летие Липецка, – отметила директор Централизованной библиотечной системы города Липецка Виктория Якимович. - Творчество этого писателя учит любить родную землю, восхищаться природой средней полосы и трепетно относиться ко всему живому. Мы знаем его как многогранную личность, поэтому на протяжении года будем рассказывать о нем на библиотечных лекциях, фотовыставку «ОбъективНо Пришвин» представим и в других библиотеках города. Памятные мероприятия в честь юбилея писателя, таким образом, дополнят программу празднования Дня города, который липчане отмечают в середине июля».

Кроме того, специальные гашения 4 февраля также прошли в Москве, Мурманске, Орле и Петрозаводске.