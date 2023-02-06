Захарова сообщила, что в Багдаде ощущалось новое землетрясение в Турции

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Багдаде, где с рабочим визитом сейчас находится министр иностранных дел России Сергей Лавров, ощущалось новое землетрясение в Турции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 6 февраля 2023 года.

"В Багдаде опять ощущалось землетрясение", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Напомним, новое землетрясение магнитудой 7,8 зарегистрировано в центральной части Турции в 13:24 по московскому времени в понедельник, 6 февраля. Сообщается, что новое землетрясение ощущалось в Дамаске, Латакии и в некоторых других провинциях Сирии.

Как писал сайт KP.RU, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены - 5385, спасены – 2470. По его словам, в разных городах страны обрушились 2818 зданий.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, пострадали – свыше тысячи. Данные подтвердило министерство здравоохранения арабской республики.

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