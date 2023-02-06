Россиянам объяснили, стоит ли ехать на отдых в Турцию после мощнейшего землетрясения Фото: REUTERS

В ночь на 6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение. Магнитуда подземных толчков была оценена экспертами в 7,8 балла. Земля содрогнулась в 14 странах.

Российским туристам объяснили, можно ли сейчас лететь в Турцию после землетрясения и что делать, если уже куплен билет. Прежде всего стоит понимать, что в Стамбул, Анталью и другие крупные аэропорта самолёты летают. Об этом KP.RU пояснили в Ассоциации туроператоров РФ.

Там также добавили, что наши туристы летят в Стамбул (северо-запад страны) или на курорты Эгейского и Средиземноморского побережья (юго-запад). На юго-востоке Турции в момент землетрясения не было организованных российских туристов.

Как пояснили в Росавиации, подземные толчки не повлияли на выполнение рейсов российских авиакомпаний, полеты проходят в штатном режиме.

Однако на онлайн-табло аэропорта Стамбула в понедельник едва ли не каждый второй рейс были задержан, либо отменён. Но причиной стало не землетрясение, а сильный снегопад, в результате чего воздушные судна не принимают из-за плохих погодных условий.

Что касается города Антакья, то там из-за разрушений взлетно-посадочных полос закрыты региональные аэропорты. Но рейсы из РФ туда не выполнялись.

Если говорить о Сирии, то там по всей стране прекращено железнодорожное сообщение для проверки на предмет повреждений.

Напомним, в ночь на 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. Масштаб трагедии ещё предстоит оценить. На данный момент власти Турции официально сообщили о 912 погибших, Сирии - о 230 жертвах. Более 5 тысяч человек ранены, тысячи зданий разрушены, сколько людей остаётся под завалами - неизвестно.

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