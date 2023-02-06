Генпрокуратура России потребовала запретить украинский «Легион «Свобода России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил в Верховный суд РФ иск о запрете в стране деятельности украинской организации «Легион «Свобода России».

«В Верховный Суд Российской Федерации направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», – говорится на сайте Генпрокуратуры России.

Как отмечается в сообщении, организация была создана на Украине с целью подрыва основ конституционного строя РФ, свержения власти в стране, в том числе путем совершения терактов.

Как писал сайт KP.RU, в середине января 2023 Верховный Суд России, рассмотрев административное исковое заявление генпрокурора страны, признал международное движение «Маньяки Культ Убийц»* («Молодежь, которая Улыбается»*, М.К.У.*) террористической организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

*Запрещенная в России террористическая организация

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